Lutte anti-drones : DroneShield propose une plateforme d'analyse des données

Lutte anti-drones.

DroneShield, qui est parvenu à se positionner comme un acteur de taille dans le domaine de la lutte anti-drones, a présenté le 24 mai sa nouvelle solution : DroneOptID. Il s'agit d'un logiciel capable d'analyser les données collectées par les caméras afin d'accompagner les opérateurs dans la détection, l'identification et le suivi de drones malveillants.

Intelligence artificielle.

Pour cela, la solution DroneOptID intègre de l'intelligence artificielle, capable de repérer des éléments à valeur ajoutée à partir des images collectées par les caméras. Les algorithmes sont orientés vers la détection de drones afin de faciliter le travail de l'opérateur et réduire le taux de fausses alertes.

Caméra.

Si le système DroneOptID permet de compléter la gamme de solutions anti-drones DroneShield, ce logiciel est compatible avec toutes les caméras du marché employées pour la surveillance et la détection de drones. Par ailleurs, DroneOptID peut être intégré directement au sein d'un C2 et permet ainsi d'accompagner les décideurs en leur fournissant l'information la plus juste, en temps réel.