L’US Navy survolée par des drones inconnus

Révélation

Entre le 14 et 30 juillet 2019, plusieurs drones ont survolé pendant de longues minutes différents destroyers américains en exercice à plus de 160 kilomètres au large de Los Angeles. Longtemps restée secrète, cette affaire sensible a été révélée par plusieurs médias américains il y a 2 semaines. Malgré une enquête approfondie de l’US Navy, du FBI et de l’US Coast Guard, aucune information pertinente n’a pu être apportée par les services de renseignement américains. Le 5 avril 2021, le chef des Opérations Navales, l’Amiral Michael Gilday déclarait que l’enquête était toujours en cours sans apporter plus d’éléments.

Capacités déroutantes

Ces drones qui n’ont pu être identifiés présentaient des caractéristiques peu communes. Dotés d’une forte autonomie, ils ont pu, à plusieurs reprises, graviter pendant près de 90 minutes à proximité des navires américains. Certains d'entre eux évoluaient par groupe de 6 en s’adaptant instantanément aux manœuvres évasives des bâtiments américains de nuit et dans des conditions climatiques fortement dégradées (visibilité inférieure à 1800 mètres). D'autres, dotés de puissantes lumières, ont survolé directement les navires, de la poupe à la proue. Malgré le déclenchement des équipes SNOOPIE (équipe de renseignement embarquée), aucun élément probant sur la nature de cette menace n'a pu être apporté. La fouille des navires civils navigant à proximité n’a également fourni aucun résultat. Les systèmes FLIR et radar embarqués sur les bâtiments n’ont aussi semble t-il pas permis de déterminer une direction d’approche ni de fuite. L’US Navy a déjà écarté l’idée d’un entraînement interne ou d’une expérimentation menée par une autre agence. Les conclusions définitives de l'investigation restent pour le moment secrètes.

Menace réelle

Entre 2014 et 2019, plus d’une cinquantaine d’intrusions se sont produites au-dessus de sites sensibles américains (centrales nucléaires, installations militaires, aéroports, sièges d’agences gouvernementales) sans que les enquêteurs ne soient en mesure d'en déterminer l'origine. Plus de 24 d'entre elles ont concerné des sites de production d’énergie (centrales électriques, centrales nucléaires) avec, dans certains cas, l’utilisation de drones volant en essaims. Des vols ont également été enregistrés près de l'île de San Clemente, qui abrite la base des Navy Seals mais aussi des installations d'essais pour sonars et missiles. Malgré les enquêtes diligentées, aucune n’a abouti. Si les interrogations sur ces mystérieux survols demeurent (qui pilotait et dans quel but ?), les vulnérabilités des systèmes anti-aériens et surtout anti-drones américains semblent abyssales.