L'US Army développe un concept innovant de collaboration drones – robots

Des robots pour recharger des drones.

L'US Army se penche actuellement sur un concept innovant visant à faire collaborer drones et robots et ainsi accroître les performances de ses essaims de drones. Afin de pouvoir augmenter les capacités des drones déployés au sein de l'essaim, ces derniers se rendront au sol et se poseront sur des robots, qui leur serviront de plateformes de chargement. Une idée astucieuse afin de considérablement augmenter la portée et l'endurance de ces petits aéronefs.



Algorithmes et intelligence artificielle.

Afin de conduire ce projet, le laboratoire de recherche de l'US Army a notifié à l'université d'Illinois un accord portant sur 4 ans et un budget de recherche de 8M$. L'enjeu est notamment de pouvoir définir une intelligence artificielle assez performante afin que les drones puissent se poser en toute sécurité sur les robots au sol, et que ces derniers parviennent à suivre les aéronefs en vol. Néanmoins, de nombreux aspects sont à prendre en compte eut égard à l'environnement opérationnel dans lequel ces drones seront déployés. Ils devront conserver leur discrétion, tout en évitant les potentiels obstacles, puisque toute la manœuvre sera réalisée de façon automatique. L'aspect essaim sera également à gérer car l'ambition est de pouvoir mener une mission en continu. Il faudra donc faire alterner les drones dans les phases de chargement afin qu'il n'y ait pas d'interruption de missions.



Libérer la charge mentale du soldat.

A travers ce projet, l'objectif est également de soulager les soldats, aussi bien d'un point de vue opérationnel que logistique. Les militaires n'auront plus à se charger du pilotage du drone ni à gérer le niveau et le remplacement des batteries. L'ensemble se fera automatiquement et permettra aux opérationnels de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée.