L'US Air Force prend le logiciel Teamcenter de Siemens

L'USAF prend le Teamcenter de Siemens

L’US Air Force a choisi le logiciel Teamcenter® ,de la gamme Xcelerator™ , développé par Siemens et proposé comme "solution de gestion du cycle de vie des produits" ou pour faire court PLM (product lifecycle management) "pour soutenir sa stratégie numérique d’acquisition et de maintien en service des systèmes et technologies cruciaux". Le choix de l’US Air Force de standardiser Teamcenter fait suite à la signature avec Siemens en 2019 d’un contrat IDIQ (livraison indéfinie et quantité indéfinie) de licence, de maintenance et de support d’une valeur de 24,6 M$.



Transformation numérique

Gamme complète et intégrée incluant des logiciels, des services et une plateforme de développement d’applications, Xcelerator permet au ministère de la Défense (DoD) et au secteur de l’aéronautique et de la défense des États-Unis d’intégrer des référentiels hétérogènes de données de programmes et de partager efficacement, à tout moment et en tout lieu, des informations sur les performances des produits. « Nous sommes extrêmement fiers d’aider l’ US Air Force en lui fournissant des outils qui facilitent sa transformation numérique et qui améliorent radicalement sa capacité à mettre en service de nouveaux équipements plus vite et de façon plus agile », commente Tina Dolph, présidente-directrice générale de Siemens Government Technologies.

Améliorer le MCO

Et de poursuivre : « grâce à la solution de PLM professionnelle robuste que nous leur fournissons, l’US Air Force et d’autres acteurs du secteur de la défense ont accès, dès les premières phases du cycle de vie d’un système, à des données exploitables et sensibles au facteur temps ; ils peuvent ainsi réduire le coût d’exploitation et le nombre d’interruptions de service de ce système et accroître sa disponibilité globale. »