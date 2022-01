L'US Air Force finance son avion supersonique présidentiel avec Boom Supersonic

Le retour du supersonique civil

Boom Supersonic développe depuis 2014 l'Overture, un triréacteur capable de transporter entre 65 et 88 passagers à Mach 1,7 au FL600, soit deux fois la vitesse des appareils actuels. La compagnie a réussi à lever des fonds importantes, atteignant plus de 150 millions de dollars en 2019, mais a aussi rencontré l'intérêt de compagnies comme Japan Airlines et United Airlines, 70 commandes et options ayant été annoncées. Boom développe dans un premier temps un jet privé supersonique appelé le XB-1 Baby Boom dont le premier vol est attendu en 2023, puis l'Overture devra réaliser son premier vol en 2025 pour une utilisation opérationnelle en 2030.

La propulsion de l'appareil est pour sa part confiée à Rolls Royce, maître d’œuvre des moteurs Olympus 593 du Concorde.