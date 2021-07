Lufthansa veut convertir deux Airbus A321 en avions cargos

La conversion cargo aussi chez Lufthansa

La Lufthansa, qui opère déjà une flotte de long-courriers cargos Boeing 777 dont certains sont logés dans AeroLogic, la co-entreprise avec DHL Express, ainsi qu'une poignée de MD-11, envisage désormais de s'installer sur le moyen-courrier en prolongeant la vie de sa flotte d'avions de la famille Airbus A320 de première génération. Deux Airbus A321 passagers de la compagnie aérienne seraient donc convertis en avions cargos pour être exploités par la filiale régionale CityLine.

Airbus A321P2F : du boulot pour EFW

Les travaux de conversion devraient être réalisés dans les ateliers de EFW, filiale commune d'Airbus et du singapourien ST Engineering, à Dresde. Les conversions en Airbus A321P2F peuvent aussi être réalisées à Singapour comme cela est le cas pour les appareils que Qantas a commencé à exploiter pour le compte d'Australia Post via l'intermédiaire Vallair. La crise créée par la pandémie mais surtout l'une de ses conséquences, l'explosion du commerce en ligne dynamise la demande des grands du fret express auprès de leurs partenaires aériens locaux et suscite même l'intérêt de compagnies aériennes low cost comme WestJet qui a décidé de créer une activité fret avec quatre Boeing 737-800 BCF en location.

Le Boeing 737-800 BCF a pris de l'avance

Sur le segment de la conversion des avions passagers, Boeing a pris de l'avance, se faisant la main avec les 737-300/400, pour ensuite lancer le 737-800 BCF en 2016. L'appareil a désormais plus de 150 commandes en carnet, dont une grosse partie de la part de Gecas, et la demande est telle en termes de livraisons les plus rapides possibles que Boeing a décidé de faire également travailler l'atelier costaricain Coopesa.