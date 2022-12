Lufthansa Technik : soutien MRO sur composants pour Avianca

Lufthansa Technik renforce son partenariat avec Avianca en signant un nouveau contrat TCS®

Lufthansa Technik et la compagnie colombienne Avianca ont signé un contrat complet de support total des composants (TCS®) couvrant la réparation et la révision des composants de la flotte de Boeing 787 d'Avianca. Le nouveau contrat fournira un support de pool pour jusqu'à 16 avions au cours des neuf prochaines années solidifiant le partenariat entre les sociétés qui a débuté il y a plus de dix ans.

Álbert Pérez Subiros, vice-président de la maintenance d'Avianca, a déclaré : " L'accord que nous avons conclu avec Lufthansa Technik s'inscrit dans notre objectif de devenir une compagnie aérienne de plus en plus compétitive. Grâce à ce contrat, nous pourrons disposer à temps des composants du 787, ce qui rendra notre schéma de coûts plus efficace, tout en garantissant la qualité, la fiabilité et la disponibilité de la flotte de bi-couloirs dans notre réseau long-courrier."

"Nous sommes ravis de renforcer encore notre partenariat avec Avianca et de continuer à développer notre relation pour les années à venir. Grâce à l'amélioration de l'approvisionnement en matériel et de la logistique, notre programme Total Component Support TCS® garantit une disponibilité optimale pour la flotte de Boeing 787 d'Avianca ", a déclaré Georgios Ouzounidis, vice-président des ventes aux entreprises pour les Amériques chez Lufthansa Technik.

Avec cet accord TCS®, Avianca bénéficie désormais d'un concept d'approvisionnement individuel qui permet des chemins de transport courts et rapides. Lufthansa Technik fournit déjà à Avianca un soutien complet en matière de composants avec la maintenance à composant unique SCM®.