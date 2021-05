Lufthansa reprend 5 Airbus A350-900 et 5 Boeing 787-9

Les premiers Boeing 787-9 sont attendus pour l'hiver 2021

Le Groupe Lufthansa commande cinq Boeing 787-9 supplémentaires, portant le total de ses achats à 25 exemplaires fermes. S'agit-il d'options prises lors du contrat de 2019 et transformées en achats fermes ? L'annonce faite il y a deux ans ne le précisait pas mais cela n'est pas à exclure. La compagnie aérienne annonce que le premier 787-9 est attendu d'ici l'hiver 2021 et que d'autres livraisons suivront au cours du premier semestre 2022. Il s'agit en effet d'être prêt pour la saison d'été 2022 qui se présente sous de meilleures auspices. Les cinq 787-9 sont des appareils déjà produits et dont les clients n'étaient plus en capacité de prendre en raison de la crise. Lufthansa précise que ce nouvel achat "a permis de renégocier avec Boeing le calendrier initial des livraisons" sur les 20 premiers 787-9 commandés en 2019.

2027 et 2028 pour les Airbus A350-900

Par contre, l'arrivée des cinq Airbus A350-900 supplémentaires est programmée sur les années 2027 et 2028. Là aussi, cette nouvelle commande a permis à Lufthansa de renégocier avec Airbus le calendrier initial des livraisons de la première commande pour 20 exemplaires fermes également passée en 2019. La compagnie aérienne avait réceptionné 17 A350-900 avant l'éclatement de la crise. Luftansa indique que les 5 exemplaires supplémentaires porteront à 45 le total des A350-900 commandés fermes. Or, sur le site d'Airbus, ils étaient 43 à fin mars 2021 et donc normalement 43 + 5 = 48. Clairement, les négociations autour du calendrier des livraisons se sont accompagnées d'annulations.

Deux aménagements cabines en trois classes

Lufthansa a choisi une configuration cabine passagers en trois classes mais avec deux aménagements différents. Une version prend un total de 293 passagers (48 Affaires, 21 Premium Economy et 224 Economy), l'autre est plus dense avec 319 passagers pour prendre moins de passagers Affaires (36) mais plus en Economie (262). Ce qui donne plus de souplesse en fonction de la "sociologie" ou "typologie" des lignes exploitées (Singapour et Bangkok, par exemple, ne drainent pas forcément les mêmes flux).