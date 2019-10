Lufthansa fait le ménage dans sa flotte Airbus et Boeing

Le groupe Lufthansa a décidé de faire le ménage au sein de la flotte long-courrier des différentes compagnies aériennes filiales. Objectif : réduire le nombre de modèles d'appareils d'ici à 2025 pour en retirer de substantielles économies dans les domaines de la formation des navigants et techniciens, l'exploitation et la maintenance. Chez Lufthansa, il s'agit de sortir progressivement les 17 Airbus A340-600 et les 13 Boeing 747-400 encore en service. Sans oublier les 26 A340-300 en flotte chez Lufthansa mais aussi chez Swiss, Edelweiss et Brussels Airlines. Du côté de Lufhansa Cargo, les MD-11 seront remplacés par des Boeing 777 Fret. Devraient également sortir les Airbus A330-200 de Brussels Airlines qui ne garderaient que les A330-300 ainsi que les Boeing 777-200 et 767-300ER d'Austrian Airlines. Le groupe Lufthansa a passé commande pour 45 Airbus A350-900 (dont 20 en mars dernier) et 20 Boeing 787-9 ainsi que pour 20 Boeing 777-9 fermes auxquels s'ajoutent 14 options. Le premier 777-9 est toujours attendu pour le second semestre 2020.