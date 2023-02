Lufthansa exploite un Boeing 787-9 vers cinq nouvelles destinations

Lufthansa exploite son nouvel avion : le Boeing 787-9

Le tout nouvel avion de Lufthansa le Boeing 787-9 va exploiter de nouvelles destinations nord-américaines à partir du programme de vols d'été dès le 26 mars 2023. Le Dreamliner volera six fois par semaine de Francfort à Dallas-Fort Worth, au Texas. Lufthansa proposera quatre vols hebdomadaires à destination de Montréal, au Canada, et passera le 1er mai à des vols quotidiens.

Toujours au début du mois de mai 2023, Lufthansa transportera son Dreamliner quotidiennement à destination de Denver, dans le Colorado, trois fois par semaine à destination d'Austin, au Texas, et le 13 février, elle commencera à desservir Detroit, dans le Michigan. Et depuis octobre dernier, le Dreamliner vole quotidiennement vers Newark.

Lufthansa exploite 3 Boeing 787-9

Actuellement, Lufthansa exploite trois Boeing 787-9. Deux autres seront livrés prochainement. Le Boeing 787-9 offre aux passagers une expérience de voyage nettement améliorée. La cabine est très silencieuse et, selon l'heure de la journée, elle est bien éclairée par un système d'éclairage innovant.

La zone d'entrée plus élevée donne une agréable sensation de plus d'espace et les grands hublots offrent la possibilité de mieux voir ou peuvent être atténués par simple pression d'un bouton. Les passagers de la classe Business bénéficient de sièges améliorés avec, entre autres, un accès direct aux allées.

Réduction des émissions de CO2 de 30 %

Le Dreamliner long-courrier dernier cri est l'un des avions long-courriers de Lufthansa les plus économes en carburant et les plus respectueux de l'environnement. En moyenne, il consomme 2,5 litres de kérosène par passager pour 100 kilomètres parcourus, soit 30 % de moins que les avions de la génération précédente. Jusqu'en 2027, le groupe Lufthansa prendra livraison de 32 nouveaux Boeing 787-9 au total.