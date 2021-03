Loyal Wingman: Nouvelle commande australienne

Q=6

Le premier vol du « Loyal Wingman » au début du mois a été selon le Boeing Airpower Teaming System, à laquelle appartient le suisse Ruag, une véritable réussite. A tel point que la RAAF (Royal Australian Air Force) vient de commander 3 exemplaires supplémentaires pour 115 millions de dollars, qui viennent s'ajouter aux trois premiers. Le premier vol du second prototype devrait avoir lieu cette année, et Boeing espère pénétrer l’immense marché américain avec cet aéronef de nouvelle génération.

Des performances prometteuses

Cet UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) mesure 11,5 mètres pour une envergure de 7 mètres. Doté de formes furtives et de matériaux absorbant les émissions radars, il dispose d’une autonomie de 3700 kilomètres, contre 1500 kilomètres pour le F-35 australien qu’il viendra épauler. Son système de mission étant ouvert, il pourra rapidement être reconfiguré selon les besoins. Conçu au départ pour les missions de chasse aérienne, en appui des avions de combat ou de missions (ravitailleurs, AWACS..), il pourra également évoluer vers des fonctions ISR.

Succès pour l’Australie

Boeing peut se réjouir de ce succès, car ce premier vol et la nouvelle commande australienne lui ouvre la porte du marché LCASD (Low-Cost Attritable Strike Unmanned Aerial System Demonstration) face au XQ-58A Valkyrie de Kratos. Ce programme vise à fournir à l’US Air Force des drones de combat à faible coût pour ses chasseurs. Fierté pour l’Australie, pour qui le Loyal Wingman est le premier appareil de combat conçu et fabriqué sur son territoire depuis plus de 50 ans. L'acquisition de cette technologie novatrice propulse donc la RAAF vers de nouvelles capacités aériennes inédites.