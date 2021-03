Logistique : l'US Navy s'intéresse aux drones cargo

Drone cargo.

La Naval Air Force Atlantic a évalué le 21 février un système de drone cargo, mis en œuvre sur la base navale de Norfolk. Le but était ainsi de faire voler le drone dans un environnement complexe tout en testant son apport pour la conduite de missions logistiques. Du matériel a ainsi été transporté par l'aéronef entre le centre de maintenance et le porte-avions USS Gerald R Ford, alors stationné dans le port.



Livraisons en mer.

L'ambition à terme est de pouvoir mettre en œuvre des drones afin d'acheminer des pièces et du matériel vers des navires en mer. Comme le rappelle l'US Navy, actuellement des hélicoptères tels que les MV-22 et MH-60 sont mobilisés pour acheminer ces équipements. Ils pourraient ainsi être remplacés par des drones, permettant d'accélérer la procédure et d'en limiter le coût.



Blue Water.

Les essais menés par l'US Navy se sont appuyés sur un système de drone à voilure fixe Blue Water, développé initialement par la société Skyways. L'ambition, après ces essais concluants, est de pouvoir accompagner les industriels dans le développement de systèmes plus performants, mieux adaptés aux besoins de la Navy. Il est notamment évoqué la possibilité de pouvoir opérer des drones aux ailes repliables, afin de faciliter la manutention mais également le stockage du drone. Les systèmes embarqués permettant d'accroître la performance et la précision des drones ainsi que la sécurité des vols sont également des axes forts d'amélioration.