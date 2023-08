Lockheed Martin sélectionné pour livrer 36 petits satellites afin de faire avancer le réseau de communication de l'Agence pour le développement de l'espace

SDA attribue à Lockheed Martin un contrat de 816 millions de dollars pour la construction de satellites. L'Agence de Développement Spatial (SDA) a accordé à Lockheed Martin un accord d'un montant d'environ 816 millions de dollars pour construire 36 satellites T2TL Beta de Tranche 2. T2TL fait partie d'un plan global pour renforcer la dissuasion avec des architectures spatiales plus résilientes pour des ciblages, des transports de données et une détection et un suivi de missiles avancés au-delà de la portée visuelle.

Les satellites Beta T2TL renforceront les capacités de combat et contreront les menaces futures. Les satellites variantes Beta T2TL travailleront en tandem avec les réseaux Tranche 1 et Tranche 2 de la SDA. Ils feront progresser la capacité de combat initiale avec des améliorations technologiques ciblées, des configurations de charge utile axées sur la mission et une intégration accrue. 'La Tranche 2 améliorera considérablement nos capacités de combattants et établira de nouveaux niveaux de résilience, de connectivité et de diversité orbitale nécessaires pour contrer les menaces futures', a déclaré Joe Rickers, vice-président de Lockheed Martin pour les communications protégées.