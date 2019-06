Lockheed Martin livre le 400ème F-35

Le 3 juin, l'industriel américain Lockheed Martin a annoncé avoir atteint deux paliers avec son avion de combat de cinquième génération F-35. En effet, en plus d'avoir livré le 400ème appareil, Lockheed Martin a également annoncé que la flotte de F-35 avait accumulé plus de 200 000 heures de vol.

Ce 400ème F-35 a été remis à l'US Air Force, sur la base aérienne d'Hill, dans l'Utah. Il s'agissait donc d'un F-35A, finalement la version ayant rencontré le plus gros succès. En effet, sur les 400 F-35A livrés par Lockheed Martin, 238 correspondent au F-35A, 87 au F-35B (version STOVL) et 30 au F-35C (version embarquée pour l'US Navy). C'est donc également sans surprise la flotte de F-35A qui cumule le plus grand nombre d'heures de vol, avec 125 850 heures comptabilisées. Le F-35B enregistre pour sa part 52 410 heures de vol et le F-35C 22 630 heures de vol.

Afin de pouvoir opérer ces aéronefs, Lockheed Martin et les Etats-Unis se chargent également de la formation des aviateurs. Ce sont à ce jour 780 pilotes et 7 500 techniciens qui ont ainsi été formés sur cette nouvelle plateforme de cinquième génération.

Parmi les dix Etats opérant le F-35, huit l'opèrent directement depuis leurs bases nationales et sept ont déclaré la capacité opérationnelle initiale, détaille Lockheed Martin. Par ailleurs, trois forces aériennes ont employé le F-35 pour la conduite d'opérations militaires.