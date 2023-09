Lockheed Martin et le ministre de la Défense de la République slovaque dévoilent le premier avion F-16 Block 70 du pays

Premier avion F-16 Block 70 dévoilé pour la République Slovaque. Le 7 septembre 2023, le premier avion F-16 Block 70 pour la République Slovaque a été dévoilé dans l'usine de Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud, lors de la visite du Ministre de la Défense de ce pays, Martin Sklenár. La République Slovaque sera le premier pays européen à recevoir cette version la plus récente et la plus capable du Fighting Falcon. Ces F-16 permettront aux forces aériennes slovaques de rester en avance sur les menaces de la région et de faire partie de la mission alliée en Europe, l'OTAN et à travers le monde.

F-16, outil précieux pour la sécurité nationale slovaque. L'avion F-16 Block 70 fournira des capacités de sécurité du XXIe siècle pendant des décennies au service de la sécurité nationale slovaque. L'avion F-16 représente un choix stratégique et précieux pour de nombreux clients du monde entier qui cherchent des capacités avancées d'avions de combat, des partenariats régionaux et mondiaux, et des coûts de cycle de vie abordables. Plus de 3 100 F-16 sont en service aujourd'hui dans 25 pays. Le F-16 a accumulé environ 19,5 millions d'heures de vol et au moins 13 millions de sorties.