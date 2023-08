Lockheed Martin Australia sélectionné comme partenaire stratégique de la Force de défense australienne pour AIR6500

Lockheed Martin a été désignée comme partenaire stratégique pour AIR6500-1, améliorant la capacité de défense de l'ADF.

Lockheed Martin, basée à Canberra, a été désignée par le Département de la Défense comme partenaire stratégique pour l'entrée en vigueur de la phase 1 d'AIR6500 (AIR6500-1). AIR6500-1 procurera à l'Armée de Défense Australienne (ADF) un système de gestion de bataille aérienne conjointe (JABMS) qui sera au cœur de la capacité de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) de l'ADF. Ce système inédit améliorera la connaissance de la situation, la défense contre les menaces aériennes et de missiles de plus en plus avancées et augmentera les niveaux d'interopérabilité de l'ADF avec les États-Unis et les alliés partenaires.