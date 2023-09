Lockheed Martin annonce un centre de formation F-16 européen en Roumanie

Lockheed Martin envisage de créer un centre de formation F-16 en Europe. Le 31 août 2023 à Fort Worth, Lockheed Martin (NYSE: LMT) et les gouvernements de la Roumanie et des Pays-Bas ont annoncé une lettre d'intention pour établir le Centre européen de formation F-16 en Roumanie. «Le F-16 continue de jouer un rôle crucial dans les missions de sécurité du XXIe siècle pour les États-Unis, l'Europe, l'OTAN et les alliés du monde entier», a déclaré OJ Sanchez, vice-président et directeur général, Integrated Fighter Group.

Le centre de formation bénéficiera à la Roumanie et à d'autres opérateurs de F-16. Le centre se concentrera sur l'efficacité et la sécurité des Roumains volant et opérant des jets de combat F-16 et pourrait finalement s'étendre à la formation d'autres nations. «Une fois les détails finalisés, nous sommes convaincus que le centre de formation profitera finalement à la Roumanie et à d'autres opérateurs régionaux de F-16, y compris potentiellement l'Ukraine», a ajouté Sanchez. Lockheed Martin soutient les F-16 dans le monde entier depuis des décennies, avec une vaste expérience dans la formation des pilotes et des mainteneurs.