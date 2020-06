Livraison par drone au sein du port de Rotterdam

Livraison en mer.

Le 22 mai dernier, le port de Rotterdam a accueilli, pour la première fois de son histoire, une livraison par drone visant à acheminer du matériel vers le bateau Pioneering Spirit, stationné actuellement dans le port avant de reprendre ses activités offshore. Le vol, qui a été réalisé sous la supervision d'un pilote, a été réalisé avec succès et ouvre la voie à de nouvelles expérimentations, cette fois en vol hors vue (soit au-delà du champ de vision de l'opérateur). Ce projet est mené en coopération avec Allseas, constructeur du navire, et Dutch Drone Delta, qui a développé le drone employé pour la livraison.



Préparer l'avenir.

Au-delà d'une livraison en milieu maritime, ce projet vise à évaluer le potentiel des drones et à définir des champs d'applications dans lesquels ces aéronefs peuvent apporter une valeur ajoutée. A partir de ces essais, l'enjeu est de « connecter » le port et d'offrir de nouveaux services basés sur les nouvelles technologies, à l'instar des drones. Ce projet participe ainsi à faciliter les modes de transport et à désengorger les axes routiers, se félicite le port de Rotterdam.



Applications.

Pour Dutch Drone Delta, ce premier vol permet d'ouvrir le champ des possibles et Stephan van Vuren imagine d'ores et déjà de nombreux champs applicatifs pour le port : prévention des incidents, contrôles, gestion de la pollution hydraulique, lutte contre les incendies, gestion des opérations portuaires, inspection, maintenance, transport de matériel médical... Et comme le rappelle Allseas, les drones peuvent s'avérer être une alternative très intéressante à l'hélicoptère, pas toujours disponible et plus couteux à mettre en œuvre. « Les livraisons par drone peuvent apporter une réelle valeur ajoutée lorsque nous avons des besoins urgents de matériels, notamment pour des réparations que nous ne pouvons pas effectuer nous même », décrit ainsi l'entreprise.