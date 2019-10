L'Italie se dote de trois ATR 72MP supplémentaires

La Guardia di Finanza italienne, en charge de la surveillance des frontières, a notifié à Leonardo un contrat portant sur trois appareils ATR 72MP, conçu pour des missions de patrouille maritime. Ces appareils s'ajouteront à un premier ATR 72MP d'ores et déjà commandé en juillet 2018 et qui sera livré d'ici à la fin de l'année.

Le contrat annoncé début octobre s'élève à 150 M€ et inclut, outre les trois aéronefs, le soutien technique et la logistique. Les livraisons sont attendues pour 2022.

L'arrivée de ces quatre ATR 72MP permettra à la Guardia di Finanza de moderniser ses moyens de surveillance maritime et de mener des missions de surveillance des trafics de drogue, de piraterie ou encore des opérations de recherche et sauvetage. Son autonomie de 8 heures permettra ainsi aux forces italiennes de se projeter pour des missions de longue durée et de patrouiller dans la ZEE italienne.