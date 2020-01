L'Iran lance des missiles balistiques sur les forces US en Irak

Dans un communiqué officiel, le ministère américain de la Défense ou DOD a annoncé que l'Iran avait lancé, vers 5 : 30 pm (EST) (communiqué reçu à 1h40 min du matin, heures de Paris/ndlr) plus d'une douzaine de missiles balistiques sur des installations des forces armées américaines et des forces armées de la coalition en Iraq. "Il est évident que ces missiles ont été lancés à partir de l'Iran et visaient au moins deux bases militaires en Iraq et sur lesquelles se trouvent des personnels des forces armées américaines et de la coalition à Al-Assad et Irbil", indique le ministère américain de la Défense qui poursuit : "nous travaillons à évaluer les dommages". "Au fur et à mesure que nous évaluons la situation et notre réponse, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre nos personnels et ceux de nos alliés dans la région", souligne le ministère américain de la Défense qui rappelle que "des mesures préventives avaient été prises devant les menaces de l'Iran".