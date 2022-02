L'initiative populaire suisse pourrait torpiller le F-35... et l'aviation de combat suisse !

"Stop F-35"... et aux avions de combat helvétiques

Le 31 août 2021, l’initiative populaire fédérale "Contre le F-35" était lancée par le collectif "Stop F-35". Ce collectif estime que le F-35 ne rentrera pas dans le budget qui lui est alloué, que le rôle principal de police du ciel qui est exigé pour l'avion ne nécessite pas l'achat d'un chasseur furtif ou encore, que la Suisse serait trop dépendante des États-Unis sur sa politique de sécurité comme d'un point de vue industriel.

Dans le cas où le cap des 100.000 signatures est atteint pour le 1er mars 2023, le projet de F-35 risque donc de tomber à l'eau, ou serait a minima fortement retardé.

Les opposants au choix du F-35 sont cependant gênés par les modalités de l'initiative, puisqu'en dehors du renoncement aux F-35A et aux batteries de missiles Patriot de défense aérienne, l'initiative propose également une réduction du budget de la défense suisse visant à renoncer à tout achat d'avion de combat. Il ne s'agit donc pas de refuser le F-35 pour se rediriger vers le Rafale ou l'Eurofighter, mais bel et bien de remettre en cause le principe même d'une aviation de combat. La Suisse ne disposerait donc plus d'avion de combat une fois les F-5E II Tigre et F/A-18 Hornet mis à la retraite.

Le pays deviendrait alors totalement dépendant de ses voisins pour assurer sa sécurité, alors même que cette initiative se présente comme un moyen de maintenir l'indépendance de la Suisse sur la scène internationale. En cas de problème (appareil ne respectant pas son plan de vol, détournement, aéronef ne répondant plus à la radio...), ce sont des aviations de combats des pays étrangers qui pourraient devoir intervenir, comme ce fut le cas pendant plusieurs années en heures non-ouvrables.