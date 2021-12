L’industrie spatiale française à la conquête du public

Une situation paradoxale

Bien que particulièrement présent dans l’actualité ces derniers temps (mission Alpha de Thomas Pesquet, essor du tourisme spatial, sélections de nouveaux astronautes en Europe et aux Etats-Unis, perspective d’un retour sur la Lune, déploiement de constellations, envoi de nouveaux satellites Galileo…), l’espace aujourd’hui n’est pas perçu à sa juste valeur dans le grand public.

C’est le constat partagé au sein de la commission Espace du Gifas (présidée par Jean-Marc Nasr, vice-président exécutif de la division Space Systems d’Airbus Defence and Space) qui, après avoir commandé à l’Ifop un sondage sur l’image de l’espace, a planché sur dix propositions concrètes pour renforcer le spatial européen, utile, responsable et ambitieux.

Afin de faire connaître cette vision commune, appelée Spac E arth Initiative - La vie sur Terre passe par l’espace, une ambitieuse campagne d’information et de communication est lancée avec le soutien de l’agence de communication TBWA\Corporate.

Une véritable coalition

« Il s’agit d’une initiative qui fait consensus et rassemble la filière toute entière, des grands groupes aux startups, au-delà de la concurrence inhérente aux activités commerciales : c’est une véritable coalition, se réjouit Franck Poirrier, président de Sodern et représentant des équipementiers au Cospace. L’action est engagée par l’industrie, unanime, unie et alignée. C’est l’affirmation d’une marque et d’un savoir-faire français. Mais ce n’est pas que de la communication : c’est aussi un moyen de pérenniser la filière [qui emploie 18 000 personnes en France], de s’organiser pour gagner et de générer de la fierté ».

Inverser les tendances

« L’enjeu, explique Jean-Marc Nasr, est d’une part de battre en brèche les critiques infondées qui sont trop souvent faites à l’égard du spatial en France, et sortir de la caricature qui oppose le New Space et le Old Space. Il faut montrer l’excellence du savoir-faire français et européen, rappeler que le coût des activités spatiales par individu est mineur, et valoriser les applications quotidiennes que permettent les satellites. Il s’agit également d’attirer les jeunes talents et de féminiser la filière. C’est d’autre part le moyen pour l’industrie de parler d’une seule voix aux politiques, alors que le spatial semble bénéficier aujourd’hui du soutien du président de la République et que le ministre de l’Economie se montre très ambitieux : je veux qu’ils sachent que l’industrie est derrière eux, qu’elle est complètement motivée et n’a pas honte de réussir. D’autant que l’année 2022 sera l’occasion de prendre un nombre inédit de décisions, avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne ou la réunion ministérielle de l’Agence spatiale européenne… Il ne faut pas lâcher la garde et continuer à investir ».

Au premier plan des propositions formulées par les industriels figurent les enjeux climatiques et environnementaux, la question de la souveraineté française et européenne sur les lanceurs et les applications (« L’industrie spatiale en Europe est une industrie qui ne délocalise pas », fait remarquer Franck Poirrier), ainsi que l’inclusivité de la démarche, qui va jusqu’aux startups, pour faire fonctionner tout l’écosystème.

Dix propositions

Faire de l’Europe le leader mondial en matière de systèmes d’observation satellitaires du climat et des risques environnementaux ;

Faire disparaitre les déserts numériques en Europe ;

Accroître notre connaissance de l’Univers ;

Mieux maîtriser nos impacts environnementaux ;

Permettre à l’Europe de déployer et d’exploiter ses satellites en toute sécurité ;

Garantir dans la durée notre accès à l’espace ;

Renforcer les partenariats avec l’Etat et les agences pour maintenir l’industrie spatiale à la pointe de la technologie ;

Encourager les innovations de rupture en favorisant les collaborations entre acteurs industriels et start-ups ;

Renforcer la chaine d’approvisionnement spatiale afin de préserver notre rang de leader mondial ;

Renforcer l’attractivité de nos métiers, soutenir les filières de formation et encourager la diversité dans nos industries.

Montée en puissance

L’initiative démarre ce jeudi 9 décembre à 17 heures avec l’ouverture de quatre comptes sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter.

Elle sera suivie par la publication dans la presse d’une tribune signée par les dirigeants de plusieurs entreprises phare du secteur (ArianeGroup, Airbus Defence and Space, Hemeria, Safran, Sodern, SpaceAble et Thales Alenia Space), et des échanges avec des journalistes.

Puis des prises de parole seront régulièrement organisées (surtout après la fin de la campagne pour l’élection présidentielle), lors d’événements où le spatial n’a pas forcément l’habitude d’intervenir : le Salon de l’agriculture (« Plus aucun tracteur ne sort sans terminal spatial aujourd’hui », rappelle Franck Poirrier), la Journée du droit des femmes, le Congrès international d’astronautique de Paris…

C’est, pour Jean-Marc Nasr, « le début d’une course de fond ».