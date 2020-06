L'industrie des drones poursuit sa croissance

Une croissance de 67%.

Finbold a publié une étude en mai dernier, mettant en avant l'importante croissance des investissements sur le marché des drones. Cette progression est portée par des investissements en capital risque. Ainsi, en 2019, l'ensemble des investissements dans le domaine des drones s'élevait à 1,2 Md$, soit +67% par rapport à 2018. 930M$ provenaient alors d'investissements en capital risque. Une croissance assez remarquable au regard des chiffres de 2010, où le capital risque représentait alors 2M$.





Des entreprises variées.

Ces investissements ont été dirigés vers des sociétés ayant développé des activités dans le domaine des drones, à l'instar de pure players comme DJI, ou encore de sociétés aéronautiques comme Boeing ou encore Airbus. De façon plus surprenante, des constructeurs automobiles (Toyota, Audi) ainsi que des géants du numérique, tels que Microsoft, attirent également des investisseurs. Si les entreprises sont diverses, l'étude souligne toutefois que la plupart des investissements en capital risque sont réalisés aux Etats-Unis.





Des applicatifs porteurs.

Parmi les segments applicatifs attirant le plus les investisseurs se trouvent les livraisons par drone (peu étonnant au regard de la multiplication des projets sur ce secteur), la sécurité et l'industrie minière. La tendance à la hausse de l'industrie du drone ne devrait pas s'arrêter et 2020 devrait enregistrer de belles performances à nouveau, une évolution allant de pair avec l'adoption des drones. Par ailleurs, les entreprises bénéficiant de ses investissements pourraient se diversifier car Finbold estime que les années à venir devraient se caractériser par des fusions et acquisitions entre des entreprises spécialisées dans le drone et d'autres non issues du domaine mais intéressées par les applications offertes. En parallèle, certains segments devraient continuer leur croissance et se consolider, à l'instar du marché de la défense et de la sécurité qui a de plus en plus recours aux drones. Par ailleurs, l'impact économique des drones dans ce secteur, mais également dans le domaine civil principalement pour les livraisons, devrait continuer à attirer de nouveaux investisseurs.