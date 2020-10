L'Inde tente de se réarmer face à la Chine, rapport accablant pour Boeing et la FAA, cette semaine dans Air et Cosmos 2704

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2704 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag. Au sommaire d'Air&Cosmos magazine 2704 du 2 octobre 2020 :

Confidentiel - Editorial - La semaine en visu - En image - Les contrats - Mouvements

DÉFENSE

Tensions : l’Inde tente de se réarmer face à la Chine

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Un rapport accablant pour Boeing et la FAA

Le salon russe « Army 2020 » : les systèmes anti-drones

TRANSPORT AÉRIEN

L’avenir toujours sombre des compagnies européennes

Entretien avec Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute suisse : « Il faut absolument que l’aviation reprenne son rôle de leader de l’innovation disruptive »

ESPACE

Russie : le voile se lève sur le projet Nouklon