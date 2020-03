L'Inde renforce ses moyens de défense aérienne

Un système de défense contre les menaces aériennes.

La DSCA a annoncé, le 10 février, l'avancement des négociations dans le cadre de l'acquisition par l'Inde d'un système de défense aérienne IADWS. Cette FMS, qui doit désormais être approuvée par le Congrès, représente un montant 1,9 Md$. Ce système IADWS (integrated air defense weapon system – système d'arme de défense aérienne intégré) s'articule autour de plusieurs briques, parmi lesquelles on retrouve notamment cinq radars AN/MPQ-64FI Sentinel, 118 missiles AMRAAM, trois systèmes de guidage AMRAAM, 134 missiles Stinger, des capteurs EO/IR ou encore des systèmes de communication. Le contrat contient également un volet entraînement, maintenance et soutien logistique. Sur le plan industriel, ces systèmes seront produits par Raytheon et Kongsberg.

Renforcer la relation avec l'Inde.

A travers ce contrat, les Etats-Unis souhaitent renforcer leur alliance avec l'Inde en fournissant des moyens de défense répondant aux besoins des forces armées du pays. Une coopération qui s'inscrit dans le cadre du tournant stratégique entamé par les Etats-Unis vers l'Asie et l'Indo-pacifique.