Libye entre soutiens Turcs et Russes: une Impasse politique sans fin ...

Deux gouvernements rivaux se disputent le pouvoir en Libye.

La situation politique en Libye reste inchangée avec deux gouvernements rivaux se disputant le pouvoir. Chaque gouvernement compte sur le soutien de ses alliés internationaux pour revendiquer son autorité. Le Government of National Unity (GUN), dirigé par Abdelhamid Dbeiba, est soutenu par la Turquie et reconnu par l'ONU. Il a pour mandat d'organiser des élections présidentielle et législatives avant la fin 2021. En revanche, le gouvernement de stabilité nationale (GSN) d’Oussama Hammad, soutenu par un parlement dépassé et basé à Benghazi, s'appuie sur l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, qui bénéficie du soutien de la Russie, de l’Égypte et des Émirats arabes unis. Quand ses troupes ont tenté de prendre Tripoli en 2019, elles ont été renforcées par le groupe paramilitaire russe Wagner, mais l'offensive a échoué grâce à une intervention militaire turque.