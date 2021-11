L'Espagne prend trois Airbus A330 MRTT

A330 MRTT : les pays Airbus désormais au complet

L'Espagne était jusqu'à présent le seul pays Airbus à ne pas avoir pris de l'avion ravitailleur Airbus A330 MRTT. C'est désormais chose faite avec la décision du ministère espagnol de la Défense de prendre trois exemplaires qui sont cette fois des appareils de seconde main acquis auprès d'Iberia. Les appareils seront reconvertis en ravitailleurs sur le site d'Airbus à Getafe en Espagne. La livraison du premier appareil est prévue pour 2023 et du troisième en 2025. Les Airbus A330 MRTT seront opérés par l'escadron 45 de la Force aérienne espagnole et implanté sur la base aérienne de Torrejon. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont commandé au total 30 exemplaires.

Encore dix exemplaires à livrer

Sur les 60 Airbus A330 MRTT commandés, 50 exemplaires ont désormais été livrés, restent donc encore neuf exemplaires à livrer. Les autres clients européens du ravitailleur qui peut aussi assurer des missions de transport de personnel et d'évacuation médicale sont la Belgique, la Norvège et les Pays-Bas. L'avion s'est vendu au Moyen Orient et en Asie. Les Etats clients sont l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Singapour, la Corée du Sud et l'Australie.

En attendant les Etats-Unis ?

Associé à Lockheed Martin, Airbus est aussi sur l'appel d'offres portant sur une nouvelle tranche de ravitailleurs pour l'US Air Force. Un contrat potentiel conséquent puisqu'il porte sur 140 à 160 appareils et qui donnerait encore plus de visibilité industrielle pour l'A330 MRTT.