Les trois derniers H145M livrés à l’armée de l’air équatorienne

Livraison terminée

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (Armée de l’air équatorienne) a pris livraison des trois derniers H145M fin avril. Les premiers exemplaires avaient été livrés en octobre dernier. L’Equateur avait décidé de retirer et de remplacer ses hélicoptères Dhruv, fabriqués par la compagnie indienne HAL, suite à des problèmes mécaniques, des difficultés pour obtenir les pièces détachées, et plusieurs crashs. Le contrat entre l’Equateur et Airbus a été conclu le 27 novembre 2019. 12 pilotes et 15 techniciens ont été formés en Bavière.

Esquadron 2211 Cobras

Les hélicoptères sont rattachés à l’ Esquadron de combat (Escuadrón de Combate ) 2211 « Cobras », installé sur la base aérienne Simon Bolivar, à Guayaquil. L’équipement installé permettrait de passer rapidement des missions de sauvetage à des missions de transport de troupes, selon le responsable des opérations aériennes au sein de l’armée de l’air équatorienne. Les H145 participeront à des missions de surveillance frontalière, de lutte contre le trafic de drogues et de sauvetage en haute altitude

Implantation sur le marché sud-américain

Ce contrat constitue la première vente réussie du H145 à une armée d’Amérique du Sud. Une version civile de cet hélicoptère avait déjà été vendue au Pérou en 2017. Airbus paraît souhaiter renforcer son implantation sur le continent américain, comme l’a montré la « visite » de différentes villes du Brésil par un H145 en 2015, pour être présenté aux opérateurs locaux. L’installation à Colombus (Mississipi, Etats-Unis) d’une ligne d’assemblage du H145, et la certification de l’appareil par la FAA en novembre dernier. En outre la Marine chilienne a reçu ses premiers H125 en janvier 2021.