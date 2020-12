Les solutions anti-drones de MC2 Technologies équiperont les armées

Armée de l'Air et de l'Espace.

C'est pourtant bien la version F5 qui viendra équiper les armées françaises, en complément des systèmes Milad. Ces solutions permettront aux forces de se prémunir contre la menace des mini-drones, aussi bien sur le territoire national qu'en opex. L'Armée de l'Air et de l'Espace continue de s'investir sur ce segment et mène notamment des exercices afin d'identifier les solutions les plus innovantes. C'est notamment dans ce sens que s'est tenu l'exercice Ladex, du 2 au 6 novembre dernier, sur le champ de tir de Captieux. Cet entraînement avait pour but la « standardisation des procédures de lutte anti mini-drones et l'évaluation des modes d'action face à différents profils d'attaques, ainsi que l'évaluation capacitaire des matériels dans un contexte se rapprochant le plus possible de la réalité du terrain », nous explique le CFA (commandement des forces aériennes). Pendant toute la durée de l'exercice des opérateurs des escadrons de défense sol-air de Mont-de-Marsan, Istres, Saint-Dizier et Avord se sont ainsi réunis pour expérimenter différents systèmes. Différents scénarios ont été imaginés, allant jusqu'aux essaims de drones afin de venir saturer les systèmes de défense.