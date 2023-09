Les Russes protègent des bombardiers stratégiques avec des pneus : bonne ou mauvaise idée ?

Depuis quelques jours, des images de bombardiers stratégiques Tu-95 russes équipés d'une peinture spéciales font le tour de la toile. Cependant, des images satellites et notamment une série d'images publiées par CNN le 5 septembre permettent de confirmer qu'il s'agit bel et bien... de pneus ! Au total, huit bombardiers stratégiques (cinq T-95 Bear et trois Tu-160 Blackjack), parqués sur la base aérienne d'Engels-2 (oblast de Saratov, Russie), sont visibles avec des pneus placés sur leurs ailes et/ou sur leur fuselage.

CNN published MAXAR satelite pictures form Engels' airbase which show in high resolution how Russians are trying to protect their strategic bombers with rubber tires. https://t.co/r3klDLD01r pic.twitter.com/OlxaWPUTzv

2 hypothèses

Deux hypothèses expliqueraient cette manœuvre :

les pneus sont placés pour protéger les avions en cas d'attaque de drone. Si un impact direct faisait quand même des dégâts, les pneus pourraient amortir les éclats provenant d'une explosion toute proche.

les pneus "déforment" l'image infrarouge de l'avion, brouillant de fait le missile Neptune dans sa configuration sol-sol. Cette hypothèse est avancée par The Warzone , expliquant que le missile Neptune utilise d'abord un système de guidage GPS et en fin de course, un capteur par image infrarouge prend le relais. S'il trouve une correspondance avec les images infrarouges de sa base de données, il se dirigera automatiquement vers sa cible. Les pneus sont alors utilisés pour brouiller l'image infrarouge des Tu-95 et Tu-160

Concrètement, la première hypothèse est la plus probable : le missile Neptune en sol-sol aurait une portée maximale de 400 kilomètres. Pour atteindre la base en question, le lanceur ukrainien devrait alors se trouver en Russie ! Les premières lignes ukrainiennes les plus proches se situent à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, au Nord de Svatove (oblast de Louhansk, Ukraine)... à un peu plus de 600 kilomètres de la base d'Engels-2. En revanche la base d'Engels-2 a déjà subi une attaque de drone : le 5 décembre, cette base et la base de Diaguilevo subissaient une attaque, endommageant un Tu-95 sur la première et détruisant un bombardier stratégique TU-22M3 sur la seconde.

Bonne ou mauvaise idée ?

D'un côté, l'idée semble bonne car elle permet d'ajouter une couche de protection sur ces avions. D'ailleurs, l'idée est très réfléchie car les pneus ne sont pas placés n'importe où :

sur les Bear, ils sont placés sur les ailes et sur une partie du fuselage, alors même que les ailes sont conçues pour emporter des charges lourdes.

sur les Blackjack, ils sont placés uniquement sur la partie centrale du fuselage, délaissant les sensibles ailes à géométrie variable.

Il faut toutefois noter que cette opération laisse un poids supplémentaire - certes léger comparé à des sacs de sables ou autre protection - mais surtout constant sur la structure des avions. À voir donc combien de temps les pneus vont rester et comment la structure des appareils va réagir face à ce poids ?

Enfin, et surtout, il faut rappeler que si les pneus peuvent représenter une protection, c'est aussi un réel danger : si un drone arrive à mettre le feu à un seul de ces pneus, c'est un véritable incendie qui se déclenchera et sera difficile pour les pompiers à éteindre (fumée dense et chargées en particules chimiques toxiques, incendie en cascade des pneus,...).

Une base abandonnée

Les images de CNN montrent aussi qu'au moins deux des appareils visibles ne sont plus du tout en état de voler : il manque un moteur à un premier Tu-95 et les hélices des moteurs d'un second sont manquantes (pas d'ombre visible).