Les réalités de l'aviation décarbonnée

Les SAF et l'hydrogène sont des alternatives prometteuses pour rendre l'aviation plus durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants conventionnels. Jean-Pierre Hauet, Président du Comité scientifique, économique, environnemental et sociétal d’Équilibre des Énergies nous parle de leurs impacts industriels et économiques