Les Rafale F4 français récupèreront une capacité anti-radar

En 1998, Alain Richard, alors ministre de la Défense (poste actuellement dénommé ministre des Armées), répondait à une question du député Jean Marsaudon au sujet des capacités anti-radars de ce qui était alors l'Armée de l'Air. Tout en insistant sur l'importance de détenir de nombreuses munitions pour couvrir un spectre de menaces très variées, le ministre rappela la fin du missile anti-radar AS 37 Martel : " La capacité anti-radar de l'armée de l'air est aujourd'hui organisée autour du binôme Jaguar/AS 37 Martel. Cette capacité disparaîtra progressivement sur la période 1999-2005 corrélativement avec la diminution du nombre de missiles et le retrait du service actif des avions Jaguar. ". Le ministre précisa ensuite un successeur au Martel : " Aussi, le besoin d'un nouvel armement air-sol anti-radar a-t-il été retenu par la loi de programmation militaire 1997-2002. Le financement de l'acquisition de ce type d'armement est prévu en fin de période, pour une première livraison à l'horizon 2005. ". Cependant, la guerre froide s'éloignant et avec elle, le spectre d'un conflit de haute intensité, le budget des Forces armées françaises ne fera que diminuer et aucun successeur ne sera finalement développé.

Un retour de la haute intensité

Cependant, en 2014, avec l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass et 10 ans plus tard, l'invasion russe de l'Ukraine, le spectre d'une nouvelle guerre froide bat son plein. Cette dernière invasion et les menaces officielles de la Russie envers de nombreux pays européens clos définitivement l'époque des dividendes de la paix : le risque d'une guerre de haute intensité réapparait. Or, un conflit de haute intensité ne nécessite plus de bombarder des terroristes légèrement armés mais bel et bien faire face à une armée nationale, et dans ce cas-ci, les Forces armées russes. Ainsi, une vague d'appareils français et alliés devrait faire face, lors d'une opération d'entrée en premier, à une bulle antiaérienne multicouche composée par exemple de Pantsir (SA-22 Greyhound) pour la très courte et courte portée, Buk-M3 (SA-27) en moyenne portée et S-400 (SA-21 Growler) en longue portée.

SEAD ou DEAD ?

Il est donc impératif de détenir des avions capables d'aveugler ces défenses antiaériennes. Comment ? Une première solution repose sur le principe de dissuader les radars ennemis de fonctionner via un système de brouillage. Cette capacité de suppression des défenses aériennes ennemies est plus connue sous son acronyme SEAD. L'exemple parfait d'un avion SEAD se retrouve dans les anciens EF-111A Raven de l'US Air Force, des avions non-armés, qui se basent sur le bombardier tactique F-111 Aardvark mais modifiés pour détecter et brouiller les radars ennemis. Une autre possibilité serait de rendre définitivement aveugle les batteries en question en détruisant leurs systèmes de détection. Cette capacité de destruction des défenses aériennes ennemies, ou DEAD, est assez méconnue, malgré le fait que les avions de combat ukrainiens MiG-29 Fulcrum équipés de deux missiles anti-radars AGM-88 HARM ont souvent fait la une de l'actualité.

Cependant, si une distinction existe entre les capacités SEAD et DEAD, la plupart des avions de combat modernes, dans une optique d'efficacité sur le théâtre des opérations, cumulent ses deux capacités, comme démontré par les EA-18G Growler de l'US Navy, F-16J Fighting Falcon de l'US Air Force, Tornado ECR de la Luftwaffe,...