Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique
Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique
© Gérard Gaudin
Gaétan Powis
Gérard Gaudin

publié le 17 octobre 2025 à 18:00

706 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique

Les trois premiers F-35 destinés à la Force aérienne belge ont posé leurs roues sur la base aérienne de Florennes. Après un vol depuis l'usine de Lockheed située à Fort Worth (Texas) via la base portugaise de Lajes, aux Açores. Deux ravitailleurs Airbus A330 MRTT de la Flotte multinationale de l'OTAN ont soutenu ce vol.

Un nouvel avion de combat pour la Belgique

Sept ans après la signature du "contrat du siècle", la Force aérienne a accueilli ce lundi sur le territoire belge ses trois premiers chasseurs-bombardiers F-35, des avions réputés furtifs et dits de 5ème génération produits par le groupe américain Lockheed Martin. Ils sont

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris
Aviation Civile

Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris

Pour l'instant, le vol lancé en Airbus A330-900neo depuis le 15 octobre est assuré à raison de six fréquences hebdomadaires. Il passera en quotidien à partir du 1er décembre, après la réception d'un d ...

Le Pratt & Whitney GTF Advantage validé par l'AESA
Industrie

Le Pratt & Whitney GTF Advantage validé par l'AESA

Pratt & Whitney a annoncé que la certification de type du moteur GTF Advantage a été validée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ouvrant ainsi la voie à sa mise en service en 2026.

Comment la marine renforce la protection défense du port de Toulon
Défense

Comment la marine renforce la protection défense du port de Toulon

Les 2/3 de la flotte française y sont rattachés, même s'ils n'y dorment pas en permanence. De quoi motiver une défense multicouches qui vise l'étanchéité.

Gaétan Powis
Gérard Gaudin
17/10/2025 18:00
706 mots

Défense

Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique

Les trois premiers F-35 destinés à la Force aérienne belge ont posé leurs roues sur la base aérienne de Florennes. Après un vol depuis l'usine de Lockheed située à Fort Worth (Texas) via la base portugaise de Lajes, aux Açores. Deux ravitailleurs Airbus A330 MRTT de la Flotte multinationale de l'OTAN ont soutenu ce vol.

Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique
Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique

Un nouvel avion de combat pour la Belgique

Sept ans après la signature du "contrat du siècle", la Force aérienne a accueilli ce lundi sur le territoire belge ses trois premiers chasseurs-bombardiers F-35, des avions réputés furtifs et dits de 5ème génération produits par le groupe américain Lockheed Martin. Ils sont appelés à succéder pour plusieurs décennies aux F-16 en service

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris
Aviation Civile

Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris
Le Pratt & Whitney GTF Advantage validé par l'AESA
Industrie

Le Pratt & Whitney GTF Advantage validé par l'AESA
Comment la marine renforce la protection défense du port de Toulon
Défense

Comment la marine renforce la protection défense du port de Toulon