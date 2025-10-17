Les premiers F-35A sont arrivés en Belgique

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris
Pour l'instant, le vol lancé en Airbus A330-900neo depuis le 15 octobre est assuré à raison de six fréquences hebdomadaires. Il passera en quotidien à partir du 1er décembre, après la réception d'un d ...