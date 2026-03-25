Les poids lourds des télécoms spatiales au régime numérique
Les poids lourds des télécoms spatiales au régime numérique
© P.-F. Mouriaux / Air & Cosmos
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 25 mars 2026 à 12:00

1577 mots

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Les poids lourds des télécoms spatiales au régime numérique

La capitale fédérale américaine accueille cette semaine le 46e salon Satshow (du 23 au 26 mars). L’événement comprend le plus grand rassemblement au monde dédié aux communications par satellite, Satellite. L’occasion de faire le traditionnel point d’un marché qui a complètement changé de visage au cours de la dernière décennie.

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25/03/2026 12:00
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Le rendez-vous annuel de Washington (auquel l’industrie européenne n’invite plus la presse depuis la crise sanitaire étonnante stratégie que celle de se cacher en temps de crise…) est l’occasion parfaite de prendre le pouls d’un marché qui a connu une transformation radicale ces dix dernières années. Alors que la demande en connectivité via l’espace

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