Les pilotes de l'Aviation royale canadienne vont se former sur H135

19 Airbus H135 pour former les pilotes de l'Aviation Royale

SkyAlyne, une coentreprise entre CAE et KF Aerospace, signe avec Airbus Helicopters un contrat pour la fourniture de 19 hélicoptères H135 à l’Aviation royale canadienne (ARC) qui serviront à la formation de la prochaine génération de pilotes de l’ARC. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT) et marque la première utilisation d’hélicoptères Airbus par l’armée canadienne.

Assemblage au Canada avec des modifications

Les hélicoptères seront assemblés et livrés depuis le site industriel d’Airbus Helicopters situé à Fort Érié en Ontario. Les appareils seront équipés de plusieurs certificats de type supplémentaires développés au Canada, incluant des modifications du système avionique adaptées aux hélicoptères militaires, des systèmes de communication, ainsi que des aménagements particuliers dans la cabine de pilotage. Les livraisons devraient commencer au cours du premier semestre de 2026. Le contrat s'accompagne d'un volet soutien et maintenance, ainsi que du développement d’une solution de formation au sol et un appui d'ingénierie avancé pour la mise en service des appareils.

Une flotte de 760 hélicoptères Airbus au Canada

Depuis 1984, Airbus Helicopters a livré près de 600 hélicoptères au Canada. En 2023, la flotte de 760 hélicoptères Airbus dans ce pays a accumulé plus de 275 000 heures de vol. Le site de Fort Érié est également le centre d'excellence pour les boîtes de transmission des hélicoptères monomoteurs légers et la source unique de pièces en composites critiques soutenant les plateformes dans le monde entier. Chaque année, Airbus Helicopters expédie 34 000 pièces depuis Fort Érié à des clients à travers le monde.