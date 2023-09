Les partenaires industriels du programme Global Combat Air conviennent des prochaines étapes de la collaboration pour la livraison de l'avion de combat de prochaine génération.

Leonardo renforce la durabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale avec EcoVadis. L'entreprise Leonardo, acteur clé dans le domaine de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, cherche à renforcer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du secteur sur le marché international et national. Le recours aux évaluations de durabilité de l'IAEG, alimentées par EcoVadis, constitue une étape importante dans la réalisation de cet objectif. Après 48 mois de mise en œuvre du système de production Leonardo sur le site d'Anagni, l'accent est mis sur la sécurité, la qualité, le temps et le coût.

Accord trilatéral pour un avion de combat de prochaine génération dans le cadre du GCAP. Les leaders de l'industrie de la défense au Royaume-Uni, au Japon et en Italie ont conclu un accord de Collaboration Trilatérale pour répondre aux exigences de la phase de conception d'un avion de combat de nouvelle génération pour le Global Combat Air Programme (GCAP). Le GCAP est un partenariat stratégiquement important entre le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie, qui rassemble les trois nations et leurs industries respectives pour collaborer sur des objectifs militaires et industriels partagés dans la livraison d'un avion de combat de nouvelle génération en 2035.