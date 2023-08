Les ministres de la Défense de l'UE réitèrent leur soutien ferme à l'Ukraine et expriment leur préoccupation quant à la situation en Afrique.

Réunion de défense de l'UE exprime soutien à l'Ukraine, préoccupation pour l'Afrique.

Le conseil de réunion de défense a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et s'est penché sur la situation préoccupante au Sahel et en Afrique. Les condoléances de la ministre Margarita Robles ont été exprimées à la France pour les soldats décédés en Irak. Elle a souligné la solidarité totale avec le Haut Représentant Josep Borrell. Des rencontres ont également eu lieu avec le homologue roumain et le secrétaire général adjoint des Opérations de maintien de la paix des Nations Unies.