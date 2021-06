Les laser de Rheinmetall pour l'armée Portugaise

3ème contrats en 3 ans

La société allemande Rheinmetall vient de remporter son troisième contrat en trois ans avec le Portugal. En effet, la firme de Düsseldorf va fournir 1500 modules laser LM-LowProfile sur un contrat acquis depuis octobre 2020. Le coût de ce contrat est supérieur au million d’euros et l'industriel s’engage à produire certains composants sur place avec NT Group Portugal.

Détails du système

Le LM-LowProfile est un module laser compact conçu pour etre utilisé sur des armes légères d’infanterie (5,56/7,62). D’un poids restreint (155 grammes), il est compatible à la norme Otanienne MIL-STD-1913/STANAG 4694 qui lui permet d'être facilement installé sur les fusils de l’Alliance. Utilisable dans des conditions dégradées (-32 + 71), il dispose d’une autonomie de 3 heures pour une illumination rouge ou verte selon le besoin opérationnel.

Au profit des unités déployées

Sa plus-value est de pouvoir proposer un mode d'entraînement (faisceau bleu) qui n’endommage pas la vue. De plus, il n’utilise qu’une seule batterie rapidement interchangeable au lieu de deux pour ses plus proches concurrents. Enfin, accroché, son alignement sur la mire du canon est parfaitement automatique, réduisant le besoin de manipulation et de maintenance. Avec ce choix, l’Exército Português dote ses soldats d’un avantage indéniable lors des opérations nocturnes. Ce système sera prioritairement mis en œuvre par les FS et les soldats déployés au profit de l’ONU.

