Les Japonais améliorent leurs F-15J

Le Japan Super Interceptor programme

Le JSI a pour but d'améliorer la flotte de F-15J japonais pendant les 30 prochaines années et ce, pour un montant de 5,6 milliards de dollars. Le 4 janvier dernier, Boeing s'est vu accordé un contrat de 471,313 millions de dollars, dans le cadre du JSI, pour développer et produire une suite intégrée de systèmes visant à soutenir le développement et la mise à niveau des F-15J japonais. Ce contrat comprend aussi le développement, le test et la livraison de quatre simulateurs de systèmes d'armes. Le contrat sera entièrement réalisé à Saint-Louis (Missouri, États-Unis) et devra être remplit pour le 31 décembre 2028.