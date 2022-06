Les futurs VC-25B garderont la livrée originale Air Force One

Dans une dépêche datée du 10 juin, Reuters confirmait que l'administration Biden a bel et bien choisi de ne pas retenir les peintures bleu foncé, rouge et blanc. Ces trois couleurs avaient été choisies par la précédente administration lors des différentes annonces concernant l'achat des deux VC-25B à Boeing. Ces deux avions sont en réalités deux Boeing 747-8 civils modifiés pour permettre le transport des plus hautes autorités politiques américaines. Cependant, ce changement prends beaucoup de retard ( plus d'informations dans cet article ).

En dehors d'une volonté politique ou encore de revenir à cette livrée très reconnaissable, une explication plus technique est aussi avancée par un porte-parole de l'Armée de l'Air américaine :

"Une analyse plus approfondie a conclu que des couleurs plus sombres, entre autres facteurs, sur le dessous de l’avion VC-25B pourraient contribuer à des températures dépassant les limites de qualification actuelles d'un petit nombre de composants."

A l'origine de cette livrée mythique

La peinture bleue ultra marin, or et blanc provient de l'industriel Raymond Loewy. En 1962, le Président Kennedy souhaitait un avion présidentiel facilement identifiable, utilisant le rouge et la couleur or proposée sur l'un des brouillons de Loewy. Loewy dessinera alors un Boeing 707 aux couleurs souhaitées. Lors de l'entretien avec le couple présidentiel, le rouge a finalement été remplacé par un bleu double ton et notamment le bleu ultra-marine, erronément appelé Jackie blue (du prénom de la Première Dame de l'époque). JFK choisira également la police d'écriture des inscriptions sur l'avion en utilisant la police d'écriture Caslon, se rapprochant fortement de la police d'écriture utilisée pour la déclaration d'indépendance. Un exemplaire de brouillon comprenant le rouge est visible sur le site internet du Museum of Modern Art (New York, États-Unis). Raymond Loewy ne s'arrêtera pas au design d'Air Force One : il est considéré comme le père du design industriel, en inventant notamment le design de la bouteille de Coca-Cola, la bande rouge et blanche des navires des Gardes-côtes américains, l'intérieur des Concorde Air France ou encore le premier design de la station spatiale Skylab. D'ailleurs, sa passion pour l'aéronautique lui permettra de proposer plus de 3.000 design sur les différents programmes de la NASA.

Ainsi, malgré les changements d'administrations, le design d'Air Force One n'a jamais changé et ce, même lors de l'entrée en service des VC-25A, sous l'administration républicaine de Georges H. W. Bush, celui-ci voulant garder cette livrée devenue une icône des États-Unis à travers le monde. Cette livrée est aussi utilisée sur les C-32 (Boeing 757-200), C-37A (Gulfstream V) et C-40B (Boeing 737) de la flotte présidentielle.