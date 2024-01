Les Forces spéciales belges auront leur avion de transport tactique dédié

Concrètement, ce projet visait à assurer en premier lieu le déploiement, le ravitaillement ou l'extraction de forces spéciales belges (ou alliées) sur le terrain. Véritable avion de transport multi-missions, il devait aussi pouvoir effectuer des missions plutôt secondaires, à savoir des missions d'évacuation médicale, ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) ou d'appui aérien rapproché. La Vision stratégique présentait alors une image du projet : un avion de transport léger, monomoteur et capable d'emporter des pods pour des missions bien spécialisées, comme un appui ISR via un pod équipé d'une caméra sous l'aile tribord (droite).

... qui se concrétise

Ce programme se concrétise désormais car le Conseil des ministres de ce 26 janvier 2024 vient de confirmer son lancement. Le désormais futur avion du SOR aura même une capacité supplémentaire aux capacités annoncées dans la Vision stratégique. En effet, dans la suite de cette Vision stratégique, Ludivine Dedonder, actuelle ministre de la Défense belge, a continué l'effort de remontée en puissance des Forces armées belges avec son Plan Star*. L'avion des Forces spéciales disposerait ainsi des capacités :

STOL

tout-terrain

allonge opérationnelle

évacuation médicale

appui feu

transport aérien

Command and Control (C2)

En plus de l'acquisition d'une capacité C2, la Ministre augmente aussi le nombre d'appareils, avec non plus quatre mais bel et bien cinq avions à acquérir. L'information a été précisée par la Ministre Dedonder le 26 avril 2023, lors d'une séance de questions et interpellations en Commission de Défense nationale :

"D’après le planning actuel, la capacité STOL devra être opérationnelle d’ici 2029. L’échéancier pour le processus d’acquisition et la livraison de cinq appareils et les matériels nécessaires est en phase avec cet objectif."

Elle précisa également la création d'une unité spécifique pour l'emploi de ces appareils, le nombre d'appareils pouvant être mis à disposition des forces et a confirmé les capacités de ces cinq futurs avions :

"Simultanément, un Special Operations Squadron à Beauvechain [Brabant wallon, Belgique] sera mis en place. Le personnel opérationnel pourra rejoindre l’escadron graduellement. Le niveau d’ambition de cette unité est d’avoir deux appareils continuellement ainsi que le personnel y afférant et pouvoir donc le [les] déployer en opérations. Le déploiement de la capacité STOL implique toutes les missions qui figurent dans le plan STAR : special air transport, ISTAR, Command and Control, soutien médical, en ce compris [et] appui feu."

Enfin, celle-ci avait précisé à l'époque que des recherches sur le marché ont déjà été lancée en 2021 et que l'identification de candidats potentiels sera effectuées à une date ultérieure.

Une interview

Le 11 octobre 2022, le Général-Major Filip De Varé, alors en charge des systèmes d'armes au sein de la DGMR, et le Général-Major Pierre Gérard, alors commandant de la Composante Terre, avaient eu l'occasion de passer en revue la remontée en puissance générale des forces terrestres belges lors d'une interview (ci-dessous). Le cas des futurs avions STOL a bien évidemment été développé. Le Général-Major Gérard a d'ailleurs résumé ce futur avion comme un couteau suisse multifonction, tout-terrain, robuste et ne demandant pas un entretien quotidien.