Les États-Unis se préparent à fournir des systèmes lance-missiles NASAMS à l'Ukraine

Défense anti-aérienne grâce aux missiles AMRAAM

Les NASAMS (pour "Norwegian Advanced Surface to Air Missile System") envoyés à l'Ukraine pourraient offrir un moyen de lutter efficacement contre les avions et autres appareils aériens employés par la Russie. Une batterie embarque six lance-missiles capables de tirer une variante des missiles américains AIM-120 AMRAAM. Ces derniers sont des missiles air-air habituellement armés sur des avions de chasse tels que les F-15, F-16, F/A 18 ou encore les Gripen suédois. Les premiers systèmes NASAMS ont été mis en service au cours de l'année 1998, par la compagnie norvégienne Kongsberg en partenariat avec le missilier américain Raytheon. Un NASAMS réunit plusieurs caractéristiques, emportant notamment des radars permettant une détection rapide et précise d'aéronefs ennemis. Les missiles AMRAAM sont quant à eux capables de voler à une vitesse de Mach 4, soit 4 939 km/h et peuvent frapper une cible située à plus de 180 km pour l'AIM-120D (utilisés par des chasseurs) et 50 km pour les pendants sol-air chargés dans les NASAMS. Bien que la Norvège soit équipée de NASAMS 2 depuis 2007, d'autres pays continuent d'exploiter les premières versions : les États-Unis, l'Espagne, la Lituanie, le Qatar et enfin Oman.

Le Département de la défense n'a pas précisé combien de batteries seront envoyées à l'Ukraine, ni si elles seraient munies de l'AMRAAM-ER, mouture à portée étendue (Extended range) du missile original. Selon la quantité d'unités transférées, les États-Unis pourraient progressivement remplacer les systèmes utilisés par l'armée, les NASAMS servant principalement à garder les bâtiments officiels et militaires de la capitale américaine, Washington, D.C.