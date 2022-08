Les États-Unis offrent 6 hélicoptères AH-1Z Viper et 2 UH-1Y Venom à la République Tchèque

Huit hélicoptères américains supplémentaires offerts

L'aide apportée à l'Ukraine ces six derniers mois par la République Tchèque se voit dûment récompensée. L'ambassade des États-Unis à Prague et le ministère de la Défense tchèque ont annoncé le 19 août que le pays d'Europe centrale recevrait huit hélicoptères d'attaque et de transport