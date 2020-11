Les Etats-Unis dotent les Philippines de drones ScanEagle

Drones de surveillance.

Le 25 novembre, les Etats-Unis ont remis à la marine philippine des drones ScanEagle, dans le cadre d'un contrat de 14,79 M$. Ces drones seront employés afin de conduire des missions de surveillance en mer et de contrôle des frontières. Le 71ème MUARS, pour escadron maritime de drones aériens de reconnaissance, mettra en œuvre ces aéronefs depuis la base navale de Leovigildo Gantioqui, située au nord-ouest du pays, de l'autre côté de Hong Kong.



Armée de l'air.

Ces systèmes, dont le nombre n'a pas été spécifié, viendront compléter les six ScanEagle remis à l'armée de l'air du pays en mars 2018. Opérés par la 300th Air Intelligence and Security Wing, ces drones sont quant à eux mis en œuvre depuis Palawan, une province située à proximité des îles Spratleys, disputées par la Chine, Taïwan, le Malaisie, les Philippines, le Vietnam et Brunei. Le contrat de 2018 représentait alors 13,2 M$ ce qui pourrait laisser penser que la Marine philippine s'est vu équiper d'un nombre similaire de drones, entre 6 et 7 ScanEagle, bien que les détails de ce contrat ne soient pas révélés.



Surveillance maritime.

Le recours à des drones ScanEagle par la marine des Philippines devrait principalement permettre la conduite de missions de surveillance des pêches illégales, notamment menées par des bateaux chinois. Les Philippines abordent depuis quelque temps désormais, avec l'élection de Rodrigo Duterte à la tête du pays en 2016, une posture plus ouverte vers ses voisins. Des accords ont notamment été passés avec le Japon, visant à doter les gardes-côtes de l'archipel de bateaux de seconde main. De même des rapprochements ont eu lieu avec la Chine.