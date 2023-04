Les Etats-Unis déploient la 3e brigade d'aviation de combat de l'US Army en Europe

Atlantic Resolve prévoit l’acheminement d’unités, à l’origine basées aux États-Unis, jusqu’en Europe pour des durées de neuf mois afin d’entretenir les efforts et la présence des États-Unis en Europe dans le cadre de l’OTAN. Pour cette initiative trois types de rotations sont prévues - blindée, aviation et force opérationnelle de soutien. Réunissant environ 6000 soldats américains, Atlantic Resolve dispose d’un quartier général régional basé en Pologne dans la ville de Poznan.

2 000 soldats de la 3e Brigade d’aviation de combat sont attendus

Les déploiements qui sont compris dans ce cadre sont une occasion pour les troupes américaines et européennes d'accroître leur interopérabilité, capacité d’autant plus recherchée depuis le début de l’invasion en Ukraine en février 2022. En ce sens, la 3e brigade et ses quelques 2000 hommes déployés en Europe participeront à des événements et des exercices d'entraînement de l'OTAN à travers la Roumanie, l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Bulgarie et la Grèce.