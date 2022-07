Les États-Unis approuvent l'achat potentiel de 150 missiles AMRAAM par le Japon

L'AMRAAM, instrument de domination aérienne

Manufacturé par Raytheon en partenariat avec la Hughes Aircraft Company, l'AMRAAM est déployé au sein de l'armée américaine dès 1991. Fusée à carburant solide, le missile est capable d'atteindre une vitesse de Mach 4, ou 4 939 km/h. Se déclinant en plusieurs variants, la portée de l'AIM-120 s'adapte selon la version employée et l'objectif à accomplir, l'AIM-120D pouvant frapper une cible au-delà de 180 km de son point de lancement. L'AMRAAM emporte en moyenne 23 kg d'explosif à fragmentation. Le missile est tiré depuis différentes plateformes : F-16, F/A 18, Eurofighter ou encore Gripen suédois. Depuis sa mise en service, l'AIM-120 a été utilisé à plusieurs reprises contre des appareils aériens. En 2015, la Turquie avait notamment abattu un Su-24 russe, réitérant en 2020 en détruisant deux Su-24 syriens.

L'AIM-120 est l'un des missiles air-air des plus produits au monde, équipant près de 39 armées. Le Japon est déjà détenteur d'une certaine quantité, le gouvernement ayant acquis 160 missiles AMRAAM en 2019 et 32 en 2020. D'ici à la fin de la décennie 2020, les AIM-120 devraient être remplacés sur les avions les plus récents par les missiles AIM-260, en cours de conception par l'entreprise américaine Lockheed. Néanmoins, ces derniers ne seront pas mis en service avant plusieurs années, l'armée américaine prévoyant d'acheter les AIM-120 de Raytheon jusqu'en 2026.