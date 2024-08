Les États-Unis aiguisent leur stratégie pour contrer la Russie et la Chine dans l’Arctique

Dans le cercle polaire Arctique, les États-Unis se préparent à faire parler la poudre. Le Département de la Défense (DoD, Department of Defense ) s’affaire à établir plusieurs axes de stratégies à travers le monde, de l’Europe continentale à l’Indo-Pacifique en passant par les régions les plus septentrionales. Les observateurs prévoient effectivement une montée en puissance du processus de militarisation de l’Arctique, sous l’impulsion des États-Unis , mais aussi de la Russie et de la Chine. La région, riche en ressources énergétiques, est directement menacée par le dérèglement climatique, induisant une fonte des glaces, avec un accès facilité aux gisements fossiles mais aussi l’émergence de nouvelles voies de navigation. Des enjeux qui font de ce secteur immense, représentant 20 % de la masse terrestre, un potentiel théâtre de conflits au cours des prochaines décennies.

La ligne théorique formant le cercle polaire inclut une grande partie de la Russie, le Canada, l’Alaska, le Groenland et plusieurs pays européens tels que la Finlande, la Suède et la Norvège. Plusieurs routes maritimes viennent strier l’Arctique, avec le passage Nord-Ouest, la route centrale et le passage Nord-Est. Le premier longe les cotes nord-américaines de l’Océan Atlantique au détroit de Béring, la seconde permet de naviguer entre le continent américain et eurasiatique tandis que le troisième se rapproche des rives sibériennes, de la Mer du Nord au détroit de Béring. Ce dernier représente un goulot d’étranglement susceptible d’évoluer sur le plan géographique dû à la fonte des glaces. Les phénomènes climatiques jouent un rôle majeur dans les changements observés dans l’Arctique. De 2008 à 2012, le volume annuel de marchandises transitant par l’Arctique est passé de 1 750 000 tonnes à 3 500 000 tonnes. Une majorité de ces cargos transite actuellement par le passage Nord-Est, à proximité des cotes russes. Dès 2040, le flux maritime continuera à augmenter, avec un accroissement du transit sur le passage Nord-Ouest.

A gas tanker & icebreaker made it from China to Yamal in the 1st transit of the Northern Sea Route in February, "confirming that year-round safe navigation is possible," Russia says. There's no multi-year ice left there. @BarentsNews https://t.co/57fCekHYZL pic.twitter.com/PgO45fjN9V

Protéger ses intérêts en zone austère

Le Kremlin publiait en 2020 un document fixant sa politique pour l’Arctique à l’horizon 2035. Pour la Russie, le cercle arctique devient une zone d’intérêt hautement stratégique, tant sur le territoire national que sur les routes maritimes plus éloignées. Le gouvernement de Vladimir Poutine annonçait vouloir protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté russe dans la région. Même son de cloche pour la Chine, qui diffusait en 2018 un livre blanc détaillant ses objectifs dans le cercle polaire de l’hémisphère nord. Si Pékin ne possède pas d’accès direct à l’Océan Arctique, le rapprochement acté par Vladimir Poutine et Xi Jinping entre la Russie et la Chine permet à cette dernière de bénéficier, hypothétiquement, d’un droit de passage via le détroit de Béring. La Chine veut devenir un acteur de poids, avec une voix au pupitre sur le futur de l’Arctique. Une volonté s’expliquant par les intérêts commerciaux et les gisements de minerais exploitables dans le secteur. Dans le cadre d’une coopération régie par les traités internationaux, la Chine allouait une visée scientifique et écologique à l’exploration de l’Arctique.

Vers une militarisation de l’Arctique

Les États-Unis font part d’intérêts similaires, sur le plan économique et environnemental. La redéfinition des rapports diplomatiques et géostratégiques à l’aune de la guerre en Ukraine bouscule la perspective d’une collaboration internationale étendue. Le DoD américain anticipe les velléités belliqueuses de la Russie dans la région, élaborant une stratégie pour défendre les intérêts des pays-membres de l’OTAN en Arctique. Le gouvernement Biden décompose son plan en trois points : améliorer les capacités technologiques et militaires dans la région, collaborer avec les populations locales et les pays du cercle polaire et mettre en place des séries d’exercices adaptés à cet environnement rigoureux.

Sur le volet des communications, les États-Unis prévoient de mettre à profit les infrastructures telles que le NORAD (North American Aerospace Defense Command) ou l’U.S. Northern Command (USNORTHCOM). En modernisant les grilles de communication et de réseau des institutions militaires américaines, les États-Unis veulent ainsi améliorer les capacités anti-missiles de l’OTAN. La coopération militaire avec les alliés est la solution privilégié, grâce aux bases militaires implantées en Alaska, mais aussi au Groenland, en Norvège ou encore en Finlande. Les radars et équipements dédiés à la détection doivent être améliorés pour correspondre aux conditions météorologiques particulières du cercle polaire. La Space Force et d’autres branches aérospatiales des armées occidentales joueront sûrement un rôle influent. L’utilisation de satellites d’observation de la Terre pourraient permettre de surveiller les mouvements des glaces et le dégagement des voies maritimes, mais aussi le transit de navires militaires ou de convois commerciaux.