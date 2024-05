Les Emirats Arabes Unis pourraient acheter des chasseurs chinois J-20

Cette politique, initiée par les États-Unis dans les années 1960, vise à garantir qu'Israël dispose des moyens militaires les plus avancés pour maintenir sa supériorité régionale, et la vente sera donc gelée par l’administration Biden en 2021. Plusieurs raisons à cela : Israël en premier lieu, mais également les conditions imposées par Washington sur les bilans en matière de droits de l’homme, et enfin la Chine, dont le rapprochement avec les Émirats est vu d’un mauvais œil par Washington. Les États-Unis craignent particulièrement que la Chine n’utilise la technologie 5G de Huawei pour espionner les capacités des actions du F-35, alors que les Émirats ont refusé de mettre fin au contrat avec le géant technologique. Dernier frein et non des moindres, les EAU co-financent le développement du chasseur russe Su-75, dérivé du Su-57 qui brille par son absence dans la guerre en Ukraine.

Rapprochement Emirats / Chine

Sur le plan économique, les Émirats arabes unis sont le plus grand marché d'exportation des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Plus de 1 000 entreprises américaines opèrent dans le pays et de nombreuses autres l'utilisent comme siège régional pour mener des affaires dans toute la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de certaines parties de l'Asie. Le fait que les Émirats se rapproche de la Chine n’est donc pas anecdotique. Comme l'a rapporté The Hill l'année dernière, "Le tissu des liens stratégiques de l'Amérique avec la région du Golfe se déchire", et il semble que la situation ne fasse qu'empirer. Si la Chine est le plus grand partenaire commercial non pétrolier des Émirats arabes unis à l'échelle mondiale, c’est dans le domaine militaire que les relations évoluent le plus.

En 2021, les services de renseignement américains ont ainsi découvert l'existence d'une installation militaire de la Chine dans un port des Émirats arabes unis. Les Émirats ont accepté de mettre fin au projet à la demande des États-Unis, mais la construction aurait repris fin de 2022. Les Emiraties ont également participé à l’exercice conjoint « Falcon Shield 2023 », avec leurs avions F-16 block 60 ou encore le Mirage 2000-9. Autant d'occasion pour la Chine d'en apprendre sur le matériel occidental.

La récente rencontre entre le général Saleh Mohammed bin Majren Al Ameri et le lieutenant-général Chang Dingqiu, de l'Armée de l'air chinoise, illustre ce rapprochement entre les deux pays. Fait intéressant, les photos partagées par le ministère de la Défense des Émirats arabes unis après la visite en Chine montrent une peinture avec deux chasseurs J-20 Mighty Dragon, véritables vedettes de cette réunion.