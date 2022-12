Les Embraer E195-E2 et E190-E2 reçoivent une certification de type au Canada

La famille de jets commerciaux E2 d'Embraer, les E195-E2 et E190-E2, a reçu la certification de type de l'Aviation civile de Transports Canada (TCCA), après les certifications de l'ANAC (Brésil), de la FAA (États-Unis) et de l'EASA (Europe) en 2019 et 2018 respectivement.

Porter Airlines a passé commande pour un maximum de 100 appareils E195-E2

La livraison du premier des cinquante E195-E2 commandés par Porter Airlines, basé à Toronto, qui sera également le premier E195-E2 à être exploité en Amérique du Nord, aura lieu au siège d'Embraer à São José dos Campos, au Brésil, dans les prochains jours. Porter Airlines a passé des commandes auprès d'Embraer pour un maximum de 100 appareils E195-E2 ; 50 engagements fermes et 50 droits d'achat. En 2021, Porter a commandé 30 jets Embraer E195-E2, avec des droits d'achat pour 50 autres appareils, d'une valeur de 5,82 milliards de dollars US au prix catalogue, toutes options exercées. Une commande ferme pour 20 autres avions a suivi en 2022, d'une valeur de 1,56 milliard de dollars américains.

La famille d'avions monocouloirs la plus efficace au monde façonne le marché régional grâce à ses technologies durables, son confort supérieur en cabine, son excellente rentabilité et sa portée optimale. Alors que les opérateurs se tournent vers l'avenir, renouvelant les flottes vieillissantes et étendant les réseaux, l'E2 sera au cœur de cette transformation.

Le Embraer E195-E2 est l'avion plus écologique de sa catégorie

Le E195-E2 est l'avion le plus écologique de sa catégorie, avec une consommation de carburant inférieure de 25 % à celle de l'avion de la génération précédente, l'E190-E2 atteignant des émissions inférieures de 17 %. Les deux appareils présentent les niveaux de bruit externe les plus bas et les intervalles de maintenance les plus longs de la catégorie des jets monocouloirs - avec 10 000 heures de vol pour les contrôles de base et aucune limite calendaire pour les opérations typiques des E-Jet. Cela signifie 15 jours supplémentaires d'utilisation de l'avion sur une période de dix ans par rapport à la génération actuelle d'E-Jets.

Les performances au décollage de l'E190-E2 sont particulièrement remarquables, la portée de l'avion à partir d'aéroports où les conditions sont chaudes et humides, comme Denver et Mexico, augmente de 600nm par rapport aux avions de la génération actuelle.