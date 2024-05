Les éléments d’Ariane 6 assemblés sur le pas de tir

Un calendrier qui tient

Le vol inaugural FM 1 (Flight Model 1) du futur lanceur lourd européen (dans une configuration Ariane 62) est toujours attendu entre le 15 juin et fin juillet.

On nous indique que l’Agence spatiale européenne (ESA) devrait incessamment sous peu préciser la fenêtre de tir, toujours dans le même créneau mais avec un objectif « resserré ».

Le puzzle bientôt complet

En attendant, les choses avancent au Centre spatial guyanais : les 24, 25 et 26 avril, le corps central – composé des étages cryogéniques LLPM (Module de propulsion liquide inférieur) et ULPM (Upper Liquid Propulsion Module) – et deux propulseurs d’appoint ESR (Equiped Solid Rocket) ont été installés sur le pas de tir ELA 4 (Ensemble de Lancement Ariane n°4).

L’étape suivante concerne les connexions mécaniques, fluides et électriques entre le corps central et les ESR, d’une part, puis entre le lanceur et le pas de tir d’autre part.

Puis le lanceur sera complété de son composite supérieur, comprenant notamment la coiffe et les charges utiles.

Charges utiles en route

De leur côté, les 18 charges utiles qui seront placées sous la coiffe du lanceur d’ici la fin du mois ont été rassemblées chez Arianespace, à Evry-Courcouronnes (Essonne), avant d’être expédiées vers la Guyane.

Parmi elles, notamment, Robusta 3A Méditerranée, le premier cubesat 3U du Centre spatial universitaire de Montpellier (CSUM), conçu durant dix ans par quelque 300 étudiants pour améliorer la précision des prévisions météorologiques autour du bassin méditerranéen.